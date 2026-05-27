Назван лучший игрок сезона в ЦСКА: «Безоговорочно»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что полузащитник Матвей Кисляк провел сезон-2025/26 сильнее, чем другие игроки ЦСКА.

«Кисляк – безоговорочно лучший игрок ЦСКА в сезоне. Я согласен, что весной он был не такой, как осенью, но дело не в спаде.

Повысилась конкуренция в каждом матче, есть напряжение в каждую минуту. Игра Кисляка была не такой яркой, но она не поблекла.

Он был полезен, выигрывал единоборства. Просто уровень сопротивления повысился. Поэтому проявлять себя тяжело.

Даже лучший игрок чемпионата Кордоба был весной не таким ярким, каким он был осенью. К тому же к лидерам команд есть пристальное внимание со стороны соперников. Тренеры готовятся играть против них», – заявил Непомнящий.