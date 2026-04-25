Непомнящий призвал «Динамо» беречь яйца в матче с «Сочи»

25 апреля, 20:50
2

Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Динамо» – «Сочи».

– Удивитесь ли вы, если «Сочи» отберет очки у «Динамо»?

– Если и удивлюсь, то не очень сильно. «Сочи» сейчас – команда, способная хлопнуть дверью и прищемить, извините, яйца кому‑то. Сейчас это самое важное – уйти и оставить о себе след.

К ним не просто так приходят эти победы, они играют неплохо. «Динамо» очень нестабильно в игре, поэтому «Сочи» может отнять очки у них.

  • Во вторник сочинцы вырвали победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1 благодаря голу на 99-й минуте.
  • Они выиграли третью встречу подряд.
  • Отставание от зоны стыков теперь составляет всего 5 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Непомнящий Валерий
Комментарии (2)
suchi-69
1777142098
Надо было сказать, что Сочи завтра может уволить Гусева
neim
1777155174
Они и так их берегут как зеницу ока. Особенно после зимней паузы в чемпионате. Играть сильно не торопятся, хотя не помешало бы, чтобы занять пусть хоть и во второй восьмёрке команд, но все же первое место ))).
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
