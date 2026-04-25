Непомнящий призвал «Динамо» беречь яйца в матче с «Сочи»

Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Динамо» – «Сочи».

– Удивитесь ли вы, если «Сочи» отберет очки у «Динамо»?

– Если и удивлюсь, то не очень сильно. «Сочи» сейчас – команда, способная хлопнуть дверью и прищемить, извините, яйца кому‑то. Сейчас это самое важное – уйти и оставить о себе след.

К ним не просто так приходят эти победы, они играют неплохо. «Динамо» очень нестабильно в игре, поэтому «Сочи» может отнять очки у них.