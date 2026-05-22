Пименов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ – он из «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов определил лучшего футболиста РПЛ в прошедшем сезоне.

«Многие футболисты ярко себя проявили в нынешнем сезоне, но лучшим назову Вендела. Можно выделить Кордобу, Сперцяна или Кисляка, но лучшего надо выбирать из команды, которая выиграла чемпионат.

Что касается Вендела, то он теряет мотивацию в «Зените», но включился в нужный момент и ярко проявил себя. Думаю, он скоро покинет Санкт-Петербург, но Вендел украшает наш чемпионат. У него есть техника, передача, и такие футболисты делают РПЛ лучше», – сказал Пименов.