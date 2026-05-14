Зенитовец Вендел назвал трех главных экс-партнеров по клубу

Полузащитник «Зенита» Вендел на ютуб-канале клуба выделил трех главных бывших партнеров по команде.

– Вопрос к тебе как к ветерану «Зенита», который почти шесть лет играет здесь. Топ-3 бывших одноклубника? Попробуй назвать кого-то, кроме Клаудиньо и Малкома.

– Назову Артема Дзюбу. Мы играли вместе, у нас были хорошие отношения. Он особенный человек для клуба, оставил след в его истории. Так что первый – Дзюба.

Напомни фамилию левого защитника, который играл в «Зените», а теперь работает в «Динамо».

– Жирков.

– Да, вторым хочу назвать его. Он тоже легенда клуба. И у него просто запредельный талант.

И назову также Малкома, который сотворил здесь историю. Мне было приятно познакомиться с ним, играть вместе и завоeвывать титулы. Он останется моим другом на всю жизнь, мы до сих пор общаемся. Я искренне желаю ему удачи.