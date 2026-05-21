Газзаев одним словом охарактеризовал сезон ЦСКА

Российский тренер Валерий Газзаев подвел итоги сезона-2025/26 для ЦСКА.
«Для ЦСКА сезон провальный. У армейцев всегда стоят высокие задачи и цели – вплоть до чемпионства.
Мы видели первую часть сезона, когда команда показывала хорошую игру и результат. Во втором этапе чемпионата команду было не узнать.
Непопадание ЦСКА хотя бы в тройку – это провальный сезон. Вы сами понимаете, что клуб с такими традициями, амбициями и возможностями должен претендовать только на победу в чемпионате. Это однозначно», – сказал Газзаев.
- ЦСКА финишировал в РПЛ на пятом месте.
- В начале мая клуб уволил Фабио Челестини.
- После смены тренера армейцы вылетели из FONBET Кубка России от «Спартака».
