Черчесов – о лимите: «Не ужесточение, а корректировка»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

– Весь сезон мы обсуждали тему лимита, по которому было принято решение об ужесточении. Как вы относитесь ко всей этой дискуссии?

– Вы говорите «ужесточение». А мы видим, что убрали одного из заявки и еще одного с поля. Это не ужесточение, а корректировка. Еще работая в «Динамо» в 2015 году, говорил, что в этом деле много нюансов.

Я бы вообще предложил, чтобы было 10 иностранцев в заявке, и все они могут играть. По регламенту могут быть три российских игрока на поле – это нижний порог.

Но у нас такого не было ни разу, всегда 5-6 россиян. И меня не надо заставлять. Замены в матче нужно делать исходя из того, что подсказывает игра, а не какой паспорт у футболиста. Плюс есть конкурентная среда в команде. Если футболист не играет, ему тяжело доказать, что это происходит не из-за гражданства.

Даже если можно будет выпустить всех 10 иностранцев на поле, то такого не произойдет. Всегда есть травмы, дисквалификации, конкурентная среда.

Говорят, что у российских игроков должно быть 360 минут в каждом матче. По итогу чемпионата это больше 10 тысяч игровых минут – пожалуйста.

Но пусть в одной игре на поле три россиянина, в другой пять. Тренер же делает так, как ему подсказывает встреча. Кто не сталкивался с тренерской работой, думает, что это менеджерство.

Когда работал в «Динамо», чтобы поменять Жиркова на Джуджака, нужна была дополнительная замена для соблюдения регламента по лимиту. И как быть? Приходится делать перестановки, которые не вписываются в логику матча.

Часто ругают Кубок, что там играют вторые составы. Пусть там лимит будет мягче – так и турнир получится зрелищнее, качество вырастет, и легионерам практика, которой отчасти искусственно лишают в РПЛ. Можно и о таком варианте подумать.

– Это как разные варианты работы лимита.

– Вот вам еще один – за использование россиян сверх лимита какие-то выплаты от федерации. В том же чемпионате Венгрии за подобное клубы могут получают дополнительные средства.

В целом же я точно за лимит, российский рынок должен быть защищен, согласен с Министерством спорта РФ. Иной раз с помощью закона нужно заставлять тренеров смотреть на российских игроков.

Но всегда есть нюансы, которые нужно учитывать. Сейчас решение принято, наше дело подстроиться. По ходу работы будем обмениваться мнениями, чтобы что-то улучшать.