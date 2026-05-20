Иванов напомнил, что судья Фролов уже топил «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов обратил внимание, что арбитр Антон Фролов не впервые принимает спорные решения против его команды.

Сегодня судья засчитал спорный гол в первом переходном матче за право выступать в РПЛ между «Уралом» и «Динамо Мх».

Махачкалинцы выиграли в Екатеринбурге со счетом 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте забил Миро.

Есть вероятность, что мяч не пересек линию ворот.

Ответная встреча в Каспийске пройдет в субботу, 23 мая.

«Я считаю, что не было гола. Саша [Селихов] успел вытащить мяч, здорово сыграл. Не знаю, как у нас ВАР работает, мы впервые в этом году играем с ним.

Мы уже третий раз играем в переходных матчах, и третий год кряду такое. Мы и писали в РФС, и обращались. В том году нам поставили все спорные моменты, и что толку?

Если вы следите, то знаете, что этот же арбитр Фролов судил нас в скандальном матче с «Родиной» и поставил три пенальти в наши ворота. И все признали, что все поставили правильно. Даже не хочется это обсуждать«, – сказал Иванов.