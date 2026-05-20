Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сказал, что хотел бы видеть вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в питерском клубе.

«Вратарь – Матвей Сафонов, защитник – Игорь Дивеев. В полузащите, если смотреть в перспективу, – Матвей Кисляк и Алексей Батраков, в нападении – Константин Тюкавин. Всех этих игроков, которых перечислил, на мой взгляд, нужно рассматривать для «Зенита», – сказал Аршавин.