Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на слова вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

После победы в очном матче 29-го тура РПЛ Лунев сказал: «Они за языком не следят, как обычно. Они начали говорить про деньги: «Сколько вам заплатил «Зенит»?» Они живут в своих иллюзиях».

– Лунев сказал, что игроки «Краснодара» не следят за языком. Как ты видел ту ситуацию после пропущенного гола?

– Я был на скамейке. Не хочу возвращаться к этому.

– Не обидно было слышать такие слова? Не хочешь заступиться за команду как капитан?

– Заступиться за что? Не нужно провоцировать. То, что он так сказал, – пусть говорит.