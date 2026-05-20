  • Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком

Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком

Сегодня, 11:30
6

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на слова вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

После победы в очном матче 29-го тура РПЛ Лунев сказал: «Они за языком не следят, как обычно. Они начали говорить про деньги: «Сколько вам заплатил «Зенит»?» Они живут в своих иллюзиях».

– Лунев сказал, что игроки «Краснодара» не следят за языком. Как ты видел ту ситуацию после пропущенного гола?

– Я был на скамейке. Не хочу возвращаться к этому.

– Не обидно было слышать такие слова? Не хочешь заступиться за команду как капитан?

– Заступиться за что? Не нужно провоцировать. То, что он так сказал, – пусть говорит.

  • Проиграв динамовцам, «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ за тур до финиша сезона.
  • В итоге чемпионом стал «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Лунев Андрей Сперцян Эдуард
Комментарии (6)
Max-Min-vkontakte
1779269426
ответил не Лунёву, а вопрошающему
acor94
1779270961
Так и не за что заступаться. Должен был признать, что игроки Краснодара поступили некрасиво и извиниться за них.
cska1948
1779271592
Даже если «Зенит» заплатил динамовцам, НУ И ЧТО? Динамовцы выиграли с нарушением футбольных правил? А сами игроки «Краснодара» неужели за спасибо от Галицкого играли против «Динамо»?
Volrad777
1779283535
Бомшигам лучше вообще молчать с липовым чемпионством
