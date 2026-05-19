«Предупреждал еще в начале»: Мостовой напомнил свой прогноз о провале команды РПЛ

Александр Мостовой заявил, что неудачный сезон московского «Динамо» он прогнозировал еще прошлым летом.

«О провале «Динамо» я предупреждал еще в начале, когда согласовали совмещение Карпина.

Гусев? Команда как была восьмой, так примерно там и осталась. Все было упущено в начале.

Риска никакого: выиграешь – молодец, проиграешь – «это не я», – сказал Мостовой.