Акинфеев ответил на призывы Пономарева закончить карьеру

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отверг совет от ветерана армейского клуба Владимира Пономарева.
Ранее Пономарев неоднократно призывал 40-летнего вратаря завершить профессиональную карьеру.
Акинфеев не играет с 4 апреля из-за травмы. Он выбыл до конца сезона.
«Дорогой Владимир Алексеевич, со всем уважением к вашему мнению, но хочу сказать, что я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами.
Потому что мое это играть – поближе к полю и подальше от советов», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Его контракт истекает через два месяца.
- В этом сезоне голкипер пропустил 23 гола в 21 матче.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева