Акинфеев ответил на призывы Пономарева закончить карьеру

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отверг совет от ветерана армейского клуба Владимира Пономарева.

Ранее Пономарев неоднократно призывал 40-летнего вратаря завершить профессиональную карьеру.

Акинфеев не играет с 4 апреля из-за травмы. Он выбыл до конца сезона.

«Дорогой Владимир Алексеевич, со всем уважением к вашему мнению, но хочу сказать, что я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами.

Потому что мое это играть – поближе к полю и подальше от советов», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.