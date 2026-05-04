Реакция Акинфеева на увольнение Челестини из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход Фабио Челестини с должности главного тренера команды.
«Спасибо, Мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу 🙏🏻Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем🙏🏻🙏🏻», – написал Акинфеев.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: телеграм-канал «Игорь Акинфеев #35»