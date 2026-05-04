Реакция Акинфеева на увольнение Челестини из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход Фабио Челестини с должности главного тренера команды.

«Спасибо, Мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу 🙏🏻Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем🙏🏻🙏🏻», – написал Акинфеев.