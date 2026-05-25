Мостовой посоветовал «Спартаку» кандидата в тренерский штаб

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе москвичей в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3).

– Ну, а что вы хотели? Я же говорил, что «Спартак» выиграет. Пусть и по пенальти. Но я предугадывал, что будет 1:1.

– Теперь, когда «Спартак» выиграл Кубок, можно сказать, что сезон получился удачным для красно‑белых?

– Конечно, я же об этом и говорил. Какая разница, какое место заняли третье или четвертое, главное, что выиграли Кубок. Никто не будет вспоминать место, а все будут смотреть на трофей. Тем более, что «Спартак» раз в пять‑семь лет что‑то выигрывает.

Представляете, какая радость сейчас для «Спартака»? Можете сказать, опять прогнозы Мостового сбылись. Про Карседо тоже кто первое хорошее слово сказал?

– Раз сезон удачный, надо оставлять спортивный блок, руководство и тренерский штаб?

– Всех надо оставлять и еще приглашать Мостового.