Мостовой посоветовал «Спартаку» кандидата в тренерский штаб

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе москвичей в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3).
– Ну, а что вы хотели? Я же говорил, что «Спартак» выиграет. Пусть и по пенальти. Но я предугадывал, что будет 1:1.
– Теперь, когда «Спартак» выиграл Кубок, можно сказать, что сезон получился удачным для красно‑белых?
– Конечно, я же об этом и говорил. Какая разница, какое место заняли третье или четвертое, главное, что выиграли Кубок. Никто не будет вспоминать место, а все будут смотреть на трофей. Тем более, что «Спартак» раз в пять‑семь лет что‑то выигрывает.
Представляете, какая радость сейчас для «Спартака»? Можете сказать, опять прогнозы Мостового сбылись. Про Карседо тоже кто первое хорошее слово сказал?
– Раз сезон удачный, надо оставлять спортивный блок, руководство и тренерский штаб?
– Всех надо оставлять и еще приглашать Мостового.
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
- В РПЛ москвичи закончили сезон на 4-м месте.