Комментарий Мусаева перед суперфиналом Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался в преддверии матча со «Спартаком».
- Команды встретятся в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.
- Игра на стадионе «Лужники» в Москве начнется в 18:00 мск.
- «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
– Хватило ли команде недели, чтобы эмоционально и физически восстановиться?
– На игре с «Оренбургом» в последнем туре уже были эмоционально восстановлены, потому что одержали победу, провели хороший матч.
Сегодня будет невероятная атмосфера, на кону кубок, думаю, что никого не нужно мотивировать, найдем силы.
– Некоторые футболисты вашей команды и «Спартака» скоро отправятся на чемпионат мира. Может быть такое, что игроки будут беречь себя?
– 100% никто беречься не будет, они даже на тренировках идут в стыки до конца. Думаю, что будет война в хорошем смысле этого слова. Все хотят выиграть.
Источник: «Матч ТВ»