Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Комментарий Мусаева перед суперфиналом Кубка России

Сегодня, 17:59
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался в преддверии матча со «Спартаком».

– Хватило ли команде недели, чтобы эмоционально и физически восстановиться?

– На игре с «Оренбургом» в последнем туре уже были эмоционально восстановлены, потому что одержали победу, провели хороший матч.

Сегодня будет невероятная атмосфера, на кону кубок, думаю, что никого не нужно мотивировать, найдем силы.

– Некоторые футболисты вашей команды и «Спартака» скоро отправятся на чемпионат мира. Может быть такое, что игроки будут беречь себя?

– 100% никто беречься не будет, они даже на тренировках идут в стыки до конца. Думаю, что будет война в хорошем смысле этого слова. Все хотят выиграть.

Еще по теме:
Карседо признали лучшим тренером Кубка России 16
Мусаев убежден, что «Краснодар» должен быть победителем Кубка России: «Мы никому не проиграли» 5
Мусаев заявил, что «Спартаку» будет удобнее играть в суперфинале 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Мусаев Мурад
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1779647916
Отвоевался физрук
Ответить
Главные новости
ВидеоРеакция Карседо на разбитый трофей Кубка России
22:26
1
Сперцян – о проигранном суперфинале Кубка России: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
22:17
2
Мостовой отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России
22:08
1
Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»
21:36
13
Мусаев объяснил замену Кордобы в суперфинале Кубка России
21:19
10
ВидеоЦеремония награждения «Спартака» после победы в Кубке России
21:11
4
ВидеоФутболист «Спартака» разбил Кубок России
21:01
52
Карпин прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России
20:57
6
Реакция Генича на победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
20:51
16
⚡️ Кубок России. «Спартак» выиграл трофей, победив «Краснодар» в серии пенальти
20:19
182
Все новости
Все новости
Глушаков одним словом описал победу «Спартака» над «Краснодаром»
22:36
ВидеоЦеремония награждения «Спартака» после победы в Кубке России
21:11
4
ВидеоФутболист «Спартака» разбил Кубок России
21:01
52
Карпин прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России
20:57
6
Реакция Генича на победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
20:51
16
Обновлен рекорд посещаемости финалов Кубка России
20:40
5
«Краснодар» проиграл все финалы Кубка России по пенальти
20:33
3
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
20:19
⚡️ Кубок России. «Спартак» выиграл трофей, победив «Краснодар» в серии пенальти
20:19
182
Овечкин ответил, за кого болеет в суперфинале Кубка России
18:41
1
Министр спорта Дегтярев ответил, за кого болеет в суперфинале Кубка России
18:18
3
Комментарий Мусаева перед суперфиналом Кубка России
17:59
1
Карседо высказался перед суперфиналом Кубка России
17:40
2
Аршавин: «Сегодня я за «Спартак», Максим хочу послушать, хотя вижу, что Буланову только притащили»
17:08
7
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 24 мая 2026
17:06
9
Аршавин сформулировал условие, при котором «Спартак» вернется в число топ-клубов
16:01
10
Борзаковский: «Спартак» – самая народная команда, «Зенит» не сравнится»
15:29
20
Раскрыты гонорары судей суперфинала Кубка России
14:36
6
Бышовец оценил шансы «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка
13:55
8
Мамаев сказал, к чему приведет поражение «Спартака» в финале Кубка
13:32
1
ФотоКарседо признали лучшим тренером Кубка России
11:27
16
Радимов – о суперфинале Кубка: «Краснодару» придется терпеть»
10:58
10
Казанский сказал, может ли «Спартак» обыграть «ПСЖ»
10:45
12
Мусаев убежден, что «Краснодар» должен быть победителем Кубка России: «Мы никому не проиграли»
00:54
5
Мусаев заявил, что «Спартаку» будет удобнее играть в суперфинале
Вчера, 22:23
5
Спартаковец Бабич может сыграть в суперфинале с «Краснодаром»
Вчера, 20:59
2
Эмери обратился к «Спартаку» перед суперфиналом
Вчера, 18:11
6
Ответ Карседо на вопрос, сыграет ли Барко в суперфинале против «Краснодара»
Вчера, 16:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 