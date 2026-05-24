Комментарий Мусаева перед суперфиналом Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался в преддверии матча со «Спартаком».

Команды встретятся в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.

Игра на стадионе «Лужники» в Москве начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

– Хватило ли команде недели, чтобы эмоционально и физически восстановиться?

– На игре с «Оренбургом» в последнем туре уже были эмоционально восстановлены, потому что одержали победу, провели хороший матч.

Сегодня будет невероятная атмосфера, на кону кубок, думаю, что никого не нужно мотивировать, найдем силы.

– Некоторые футболисты вашей команды и «Спартака» скоро отправятся на чемпионат мира. Может быть такое, что игроки будут беречь себя?

– 100% никто беречься не будет, они даже на тренировках идут в стыки до конца. Думаю, что будет война в хорошем смысле этого слова. Все хотят выиграть.