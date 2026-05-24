Трофей Кубка России сломали в 5-й раз за 19 лет

Вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей Кубка России после победы над «Краснодаром» в суперфинале турнира.
Однако это не первый подобный случай. За последние 19 лет данный трофей ломали минимум пять раз.
Вашему вниманию все инциденты с поломкой Кубка России за указанный период:
- 2007-й год – Дмитрий Лоськов («Локомотив»);
- 2011-й год – Томаш Нецид (ЦСКА);
- 2020-й год – Бранислав Иванович («Зенит»);
- 2025-й год – лопнул на заводе;
- 2026-й год – Пабло Солари («Спартак»).
