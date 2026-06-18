Фанаты ДР Конго поиздевались над Роналду после матча ЧМ-2026

Болельщики ДР Конго поиздевались над форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в концовке матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Фанаты ДР Конго скандировали: «Месси! Месси! Месси!», когда 41-летний португалец покидал поле.
Криштиану никак не отреагировал.
- Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.
- Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.
Источник: India Today