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Томаш Нецид
Томаш Нецид
Завершил карьеру
13 августа 1989 (37), Прага
#15 | Нападающий
193 см | 84 кг
Чехия
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Публикации
Трофей Кубка России сломали в 5-й раз за 19 лет
24 мая
18
Фото
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Экс-игрок ЦСКА Нецид: «Из русской кухни помню борщ, блинчики – это топ»
2020.11.15 16:21
14
Видео
ЦСКА опубликовал видео с участием Думбия, Мусы и Нецида в образе студентов РУДН
2019.01.06 16:13
2
Фото
Нецид прибыл в Варшаву для подписания контракта с «Легией»
2017.01.30 15:14
1
Нецид: «Немножко огорчил Леонида Викторовича»
2016.06.01 21:10
4
Сухи и Нецид попали в окончательную заявку Чехии на Евро-2016
2016.05.31 23:26
Врба включил Нецида и Сухи в расширенный состав сборной Чехии
2016.05.19 15:15
Агент Нецида: «Мы поддерживаем связь с «Ювентусом»
2015.12.31 16:12
2
Нецид перешел в стан "Бурсаспора"
2015.07.02 23:35
13
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18:38
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18:08
54
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17:50
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