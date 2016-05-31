Сухи и Нецид попали в окончательную заявку Чехии на Евро-2016

Главный тренер сборной Чехии Павел Врба огласил окончательную заявку команды для участия в Евро-2016. В список из 23-х игроков попали бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид и экс-защитник «Спартака» Марек Сухи.
Вратари: Петер Чех («Арсенал»), Томаш Вацлик («Базель»), Томаш Коубек («Слован»);
Защитники: Теодор Гебреселассие («Вердер»), Роман Хубник, Давид Лимберски (оба – «Виктория»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Михал Кадлец («Фенербахче»), Томаш Сивок («Бурсаспор»), Марек Сухи («Базель»);
Полузащитники: Даниэль Пудил («Шеффилд Уэнсдей»), Владимир Дарида («Герта»), Боржек Дочкал, Ладислав Крейчи (оба – «Спарта»), Даниэл Коларж («Виктория»), Давид Павелка («Касымпаша»), Ярослав Плашил («Бордо»), Томаш Росицки («Арсенал»);
Нападающие: Иржи Скалак («Брайтон энд Хоув Альбион»), Йозеф Шурал, Давид Лафата (оба – «Спарта»), Томаш Нецид («Бурсаспор»), Милан Шкода («Славия»).