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Марек Сухи
Марек Сухи
Завершил карьеру
29 марта 1988 (38), Прага
#17 | Защитник
183 см | 80 кг
Чехия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»
2019.07.08 19:23
3
Экс-игрок «Спартака» Сухи покинет «Базель» после пяти сезонов
2019.05.23 14:59
Сухи: «О Сергее Еременко ничего сказать не могу, с основой «Базеля» он не тренировался»
2018.02.06 18:49
2
Сухи рекомендует Головину ехать в Европу
2017.11.20 07:19
6
Сухи: «Базель» хочет выбить ЦСКА из Лиги чемпионов»
2017.11.20 01:50
16
Дзагоев заявил, что Сухи по-спартаковски помог ЦСКА
2017.11.01 01:41
6
Сухи: «Базель» мог забить ЦСКА еще больше»
2017.10.19 01:54
3
Сухи поздравил «Спартак» с разгромной победой над «Севильей»
2017.10.19 00:33
2
Жамалетдинов, Миланов, Головин – в старте ЦСКА на игру с «Базелем»; Сухи – капитан гостей
2017.10.18 20:23
10
Рахимич: «ЦСКА напомнит Сухи, что он когда-то играл в «Спартаке»
2017.10.18 06:16
4
Сухи: «С момента моего ухода из РФПЛ система игры ЦСКА серьезно изменилась»
2017.10.17 00:52
5
Сухи – перед матчем с ЦСКА: «Хотелось попасть в одну группу со «Спартаком»
2017.10.16 23:01
3
Видео
Сухи стал капитаном «Базеля»
2017.08.04 07:53
Сухи: «Конечно, я фанат «Спартака». Надеюсь, он наконец-то завоюет чемпионство»
2017.01.24 00:28
3
Бывший игрок «Спартака» Сухи стал капитаном сборной Чехии
2016.09.04 08:58
Чехия и Хорватия проведут свой первый в истории официальный матч
2016.06.17 18:05
Фото
Глушаков: «Сухи очень скучает по «Спартаку»
2016.06.02 07:22
12
Сухи и Нецид попали в окончательную заявку Чехии на Евро-2016
2016.05.31 23:26
Врба включил Нецида и Сухи в расширенный состав сборной Чехии
2016.05.19 15:15
Сухи продлил договор с «Базелем» до 2019 года
2016.01.04 22:00
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