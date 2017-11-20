Сухи: «Базель» хочет выбить ЦСКА из Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Спартака» Марек Сухи, ныне выступающий за «Базель», заявил, что хотел бы обойти в Лиге чемпионов ЦСКА и выйти в плей-офф турнира.

На данный момент швейцарский клуб занимает в группе А второе место, тогда как армейцы располагаются на третьей строчке.

– Понимаете, чего теперь от вас ждут болельщики «Спартака»?

– Думаю, они хотят, чтобы мы выбили ЦСКА из Лиги чемпионов. Поверьте, мы сами желаем этого не меньше. Думаю, «Базелю» уже удалось порадовать болельщиков «Спартака», когда мы выиграли в Москве. Потом был ответ ЦСКА в Швейцарии – можно сказать, сейчас у нас ничья. Посмотрим, кто будет счастливее после последнего тура группового этапа. Я очень хочу занять второе место и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.