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Сухи: «Базель» хочет выбить ЦСКА из Лиги чемпионов»

20 ноября 2017, 01:50
16

Бывший защитник «Спартака» Марек Сухи, ныне выступающий за «Базель», заявил, что хотел бы обойти в Лиге чемпионов ЦСКА и выйти в плей-офф турнира.

На данный момент швейцарский клуб занимает в группе А второе место, тогда как армейцы располагаются на третьей строчке.

– Понимаете, чего теперь от вас ждут болельщики «Спартака»?

– Думаю, они хотят, чтобы мы выбили ЦСКА из Лиги чемпионов. Поверьте, мы сами желаем этого не меньше. Думаю, «Базелю» уже удалось порадовать болельщиков «Спартака», когда мы выиграли в Москве. Потом был ответ ЦСКА в Швейцарии – можно сказать, сейчас у нас ничья. Посмотрим, кто будет счастливее после последнего тура группового этапа. Я очень хочу занять второе место и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Известия
Лига чемпионов ЦСКА Базель Спартак Сухи Марек
Комментарии (16)
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ДСА
1511145275
Все зависит от упертости Бенфики.
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Mahone
1511146854
Не получится, ЦСКА сильнее и он наш,советский!!!!!! Вперед армейцы!!!!!!! Казахи с вами!!!!!! Алмата,Астана
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VIPded
1511148417
Сухи, что ты мелешь??? Только неадекватные болелы какого-либо российского клуба могут желать поражений другим российским клубам в еврокубках! Удачи всем нашим! Удачи ЦСКА!!!
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Кинстифа
1511155851
Какой бред, Нормальные болелы всегда желают нашим клубам побед в Европе, какие бы они ярые соперники не были во внутреннем чемпионате... Если Цска выйдет, я очень даже рад буду за коней...
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neofizer
1511156827
не получится.
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vladimir-7
1511160937
Вообще болею за ЦСКА и желаю удачи в играх еврокубков и Спартаку, и ЦСКА, и Зениту. Российские болельщики своих не бросают и все болеют за наших в ЛЧ и ЛЕ.
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filosof sparty
1511163464
Ну уж нет, я предпочту коней в плей-офф
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SunRomeS
1511164150
Маразм крепчает или он собрался еще и третий матч сыграть? ))))
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OfaZavr
1511165189
не согласен, адекватные болельщики всегда хотят чтобы российский клуб прошел дальше независимо от клубных предпочтений.
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Zarandar_52
1511167396
Порадовать удалось болельщиков российского клуба поражением другого российского клуба?) Мб новость для человека, но ЦСКА и Спаратак противники в России, а не Европе. Всегда, болея за ЦСКА, желал побед в еврокубках Спартаку и Зениту. Вперед Россия!
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