Мостовой недоволен жеребьевкой Лиги чемпионов

28 февраля, 14:13

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой недоволен парами 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ну вот и прошла жеребьевка Лиги чемпионов. Эта восьмерка команд, которая ждала своих соперников, я думаю, не совсем была рада. Но исходя из прошедшей Лиги чемпионов – мы же видели, да? Когда две-три команды сразу на первом этапе из восьмерки вылетели. Хотя вроде бы им должны были попасться более слабые соперники. Но вот видите, с этим форматом так бывает.

Например, «Реал»«Манчестер Сити». Ну как это может быть? Две команды, которые достойны играть в финале, как минимум в полуфинале, вылетят на стадии непонятно какой. И я уверен, что еще некоторые команды вылетят», – сказал Мостовой в своем телеграм-канале.

Все пары доступны здесь.

