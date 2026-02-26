Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам ответных стыковых матчей Лиги чемпионов.
В нее включены футболисты «Реала», «Атлетико», «Ювентуса», «ПСЖ», «Буде-Глимт», «Галатасарая», «Ньюкасла», «Аталанты» и «Байера».
Вратарь: Ян Облак («Атлетико»);
Защитники: Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Один-Лурас Бьортуфт («Буде-Глимт»), Эдмон Тапсоба («Байер»), Уэстон МакКенни («Ювентус»);
Полузащитники: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Орельен Чуамени («Реал»), Йенс Хеуге («Буде-Глимт»);
Нападающие: Александр Серлот («Атлетико»), Виктор Осимхен («Галатасарай»).
Источник: сайт УЕФА