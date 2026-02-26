Введите ваш ник на сайте
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 20:43
1

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам ответных стыковых матчей Лиги чемпионов.

В нее включены футболисты «Реала», «Атлетико», «Ювентуса», «ПСЖ», «Буде-Глимт», «Галатасарая», «Ньюкасла», «Аталанты» и «Байера».

Вратарь: Ян Облак («Атлетико»);

Защитники: Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Один-Лурас Бьортуфт («Буде-Глимт»), Эдмон Тапсоба («Байер»), Уэстон МакКенни («Ювентус»);

Полузащитники: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Орельен Чуамени («Реал»), Йенс Хеуге («Буде-Глимт»);

Нападающие: Александр Серлот («Атлетико»), Виктор Осимхен («Галатасарай»).

Кафанов оценил игру Сафонова против «Монако» в стыках Лиги чемпионов
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов 1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после стыковых матчей 2
Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Аталанта Байер Ювентус Ньюкасл Реал Буде-Глимт ПСЖ Галатасарай Атлетико Облак Ян Серлот Александр Дзаппакоста Давиде МакКенни Уэстон Чуамени Орельен Тонали Сандро Кварацхелия Хвича Осимхен Виктор Тапсоба Эдмон Хеуге Йенс Бьортуфт Один-Лурас
Gwynbleidd
1772130776
А почему Облак, а не Хайкен, который вытащил пару мертвых мячей и его команда на секундочку выбила финалиста ЛЧ прошлого года...
Ответить
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
21:35
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
21:21
МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров
21:00
9
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:43
1
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
19:58
7
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
19:06
2
Сафонов опубликовал пост про выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ
21:13
Кафанов оценил игру Сафонова против «Монако» в стыках Лиги чемпионов
18:57
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
18:23
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после стыковых матчей
17:25
2
Осимхен объяснил, почему не праздновал важный гол в ворота «Ювентуса»
15:56
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
15:38
Винисиус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов
14:11
Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ в свой день рождения
12:30
ФотоИгроки «ПСЖ» сделали подарок Сафонову после выхода в 1/8 финала ЛЧ
12:23
2
Два российских футболиста попали в 1/8 финала ЛЧ
02:00
1
ФотоПредварительные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
01:52
2
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
01:47
2
Лига чемпионов. «Ювентус» отыграл 3 мяча с «Галатасараем», но дважды пропустил в доптаймах и вылетел
01:37
1
Лига чемпионов. «Реал» снова обыграл «Бенфику» и отправился в 1/8 финала
01:00
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым упустил победу над «Монако», но прошел дальше
00:54
3
ФотоИгрок «Боруссии» шипами разбил лоб форварду «Аталанты»
00:27
4
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ
Вчера, 23:11
1
Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче
Вчера, 22:44
1
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 7-м матче подряд
Вчера, 21:58
Престианни резко отреагировал на вердикт УЕФА: «Это позор»
Вчера, 20:00
1
УЕФА вынес вердикт по апелляции «Бенфики» на отстранение Престианни
Вчера, 18:56
Хайкин – лучший вратарь сезона Лиги чемпионов по важному показателю
Вчера, 17:59
Пономарев отказался хвалить Хайкина: «Потом опять провал и будут хаять его»
Вчера, 17:02
2
Мостовой – о «Буде-Глимт» в 1/8 ЛЧ: «Это лишний раз подтверждает мои слова»
Вчера, 16:18
Семин оценил сенсационный выход «Буде-Глимт» в 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 15:02
Мбаппе пропустит матч «Реал» – «Бенфика»
Вчера, 14:39
Снейдер рассказал о 4000 угроз убийством из-за поддержки Винисиуса
Вчера, 13:26
В Норвегии без ума от Хайкина: «Заслужил место в Зале славы»
Вчера, 11:58
12
