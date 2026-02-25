Хайкин – лучший вратарь сезона Лиги чемпионов по важному показателю

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин успешно играет в ЛЧ-2025/26.
Российский футболист лидирует в турнире по числу отраженных ударов, а также занимает второе место по предотвращенным голам.
Лучшие вратари сезона Лиги чемпионов по отраженным ударам:
- Никита Хайкин – 56;
- Матеуш Кохальски – 43;
- Тибо Куртуа – 41;
- Херонимо Рульи – 36;
- Индржих Станек – 35.
Лучшие вратари сезона Лиги чемпионов по предотвращенным голам:
- Темирлан Анарбеков – 4,4;
- Никита Хайкин – 4,3;
- Янн Зоммер – 3,3;
- Анатолий Трубин – 2,4;
- Ян Облак – 2,3.
Источник: Opta