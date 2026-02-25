Хайкин – лучший вратарь сезона Лиги чемпионов по важному показателю

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин успешно играет в ЛЧ-2025/26.

Российский футболист лидирует в турнире по числу отраженных ударов, а также занимает второе место по предотвращенным голам.

Лучшие вратари сезона Лиги чемпионов по отраженным ударам:

Лучшие вратари сезона Лиги чемпионов по предотвращенным голам: