Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о любви к футболу полузащитника Вендела.

Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.

Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«При своих проступках дисциплинарного характера, думаю, в команде к нему все равно относятся все хорошо, потому что он фанат футбола. То, что к нему располагает, – это желание всегда играть в футбол.

Даже когда его пытаешься поберечь и не брать на какие-то матчи, он говорит: «Тренер, я хочу играть». Очень редко найдешь игрока, который всегда хочет играть.

Он фанат футбола. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от футбола получает удовольствие.

Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом.

Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру», – заявил Семак.