  • Главная
  • Новости
  • Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»

Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»

Сегодня, 19:19
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о любви к футболу полузащитника Вендела.

  • Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
  • Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«При своих проступках дисциплинарного характера, думаю, в команде к нему все равно относятся все хорошо, потому что он фанат футбола. То, что к нему располагает, – это желание всегда играть в футбол.

Даже когда его пытаешься поберечь и не брать на какие-то матчи, он говорит: «Тренер, я хочу играть». Очень редко найдешь игрока, который всегда хочет играть.

Он фанат футбола. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от футбола получает удовольствие.

Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом.

Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру», – заявил Семак.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семак Сергей
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1772038406
во дубиновые отжигают . шакалья натура . гуДалина только где-то профукали .
Ответить
Дубина
1772038575
Надо для табора цыганского лешке класс сделать что бы зулусы учились! ХА ХА ХА ЗПРФ,,...
Ответить
FFR
1772039125
Деньги считать умеет хорошо.
Ответить
R_a_i_n
1772040144
Вендел фанат футбола? Скорее фанат пива, карнавала, а также костра и песен он фанат.
Ответить
Номэд
1772040472
Потрясли пальму в бразилии - выпал безграмотный вендел.
Ответить
Дубина
1772040557
Мы еще многое не знаем что творится в помойке.Но сереня козыри открывает потихоньку)))
Ответить
Дубина
1772040748
Там шуба Халка нашлась в бане где дзюба азмуна парил))) и скрытая камера нашлась))) скора инфа вылезет...
Ответить
ZAITZEFF2011
1772040859
Быть ветошью в команде на посту главного тренера -не хорошо. В этом весь Семак. Никакого контроля над трансферами и игроками делают свое дело...
Ответить
ziborock
1772040910
Я понимаю - тяжелое детство, фавелы, нищета....но так и не научиться писать в 30 лет имея миллиарды... Думал что Зенит меня уже ничем не удивит но они стараются!)))
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772041221
Позорище! Даже я читать и писать умею
Ответить
