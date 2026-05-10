Семак определил главный минус «Зенита» в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил сезон для петербургской команды после матча с «Сочи».

«Зенит» одержал волевую победу со счетом 2:1 в 29-м туре РПЛ.

Победный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин.

Петербуржцы набрали 65 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Краснодара» – 2 очка.

«В целом, думаю, достаточно хороший сезон. Опять же, нужны критерии оценки. С точки зрения набора очков, мы идем по хорошему графику. Но то, что наш главный соперник «Краснодар» очки не теряет, наверное, это делает честь и им, и нам. Третий год подряд интрига до последнего тура держится. Думаю, это заслуга и одной, и второй команды, и тех команд, которые участвуют.

Что не получилось? Конечно, не хватает забитых мячей, могли и больше забивать. В этом отношении по забитым мячам, наверное, есть над чем работать. Забитые мячи, стандартные положения – это те моменты, которые мы можем улучшить. По игре в обороне и набору очков, тут абсолютно все на достаточно хорошем уровне – на том, как в практически наши лучшие годы. В целом, конечно, из минусов – наверное, реализация. Хотелось бы больше забитых мячей», – сказал Семак.