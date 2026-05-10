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Семак определил главный минус «Зенита» в этом сезоне

10 мая, 21:50
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил сезон для петербургской команды после матча с «Сочи».

  • «Зенит» одержал волевую победу со счетом 2:1 в 29-м туре РПЛ.
  • Победный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин.
  • Петербуржцы набрали 65 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Краснодара» – 2 очка.

«В целом, думаю, достаточно хороший сезон. Опять же, нужны критерии оценки. С точки зрения набора очков, мы идем по хорошему графику. Но то, что наш главный соперник «Краснодар» очки не теряет, наверное, это делает честь и им, и нам. Третий год подряд интрига до последнего тура держится. Думаю, это заслуга и одной, и второй команды, и тех команд, которые участвуют.

Что не получилось? Конечно, не хватает забитых мячей, могли и больше забивать. В этом отношении по забитым мячам, наверное, есть над чем работать. Забитые мячи, стандартные положения – это те моменты, которые мы можем улучшить. По игре в обороне и набору очков, тут абсолютно все на достаточно хорошем уровне – на том, как в практически наши лучшие годы. В целом, конечно, из минусов – наверное, реализация. Хотелось бы больше забитых мячей», – сказал Семак.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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somn
1778440167
Семак, ядрёна вошь! Пенальти надо забивать. Бегать все 90 минут, а не катать мячик. Мы во дворе, в Автово, в 60-х быстрее бегали.
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Artemka444
1778441287
Скорости нет Пасы через раз точные что близкие что дальние Фланги не работают Стандартные положения это что то с чем то Сыгранности тоже нет Каждый матч как в первый раз Центра поля нет Открываются плохо Дальних ударов очень мало
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DMитрий
1778442364
Это всё статистика. Статистику нарушает команда: на голову выше остальных, которая её изучает лучше, готовится по данным факторам, не теряет очки в матчах, где НЕ НАДО терять. Семак делал первое лучше всех, потом команда с каждым годом успокаивалась и фактор первый сходил на нет. Далее с годами остальные моменты давались тяжелее, потому что их используют др. из первой пятёрки клубов. И вот наступил 3-й сезон, когда результат куётся из мелочей, к которым надо возвращаться и уважать, умея их использовать.
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Garrincha58
1778442685
Главный минус это ты сам уже всех достал своей инертностью ты не тренер и уйди уже! Большая половина болельщиков Зенита мечтают чтобы ты ушёл
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Литейный 4 (returned)
1778476050
Ничего страшного говорил Серёжа в начале футбольного года, чемпионат длинный, очки все буду терять. Краснодар с этим был не согласен.Бились в каждом матче, в отличии от Зенита. Вот и докатился Зенит, что последний тур зависит не только от него. Гыгыгы
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vvv123
1778479178
Главный минус Зенита в этом сезоне - это Я! Сказал Семак.
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Aндрей-кадулин-google
1778523066
У Семака глаз замылился,отправить дубль тренировать и взять тренера нормального
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Михаил 1961
1778523410
Сирожа- всё, физического культурника на выход, ГазПрём- пересажать
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vvv123
1778596073
Чтобы больше забивать, нужны нападающие. А где они, один Соболь чтоль?
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