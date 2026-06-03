Названа причина сложностей в переговорах «Спартака» с Барко

Переговоры о новом контракте между «Спартаком» и полузащитником Эсекьеля Барко проходят сложно, так как представители игрока серьезно изменили условия после начала летнего трансферного окна.
При этом «Индепендьенте» действительно серьезно заинтересован в полузащитнике. Сам футболист не собирается покидать москвичей, хотя представители аргентинского клуба заявляли о желании игрока перейти.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»