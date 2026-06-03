Названа причина сложностей в переговорах «Спартака» с Барко

Переговоры о новом контракте между «Спартаком» и полузащитником Эсекьеля Барко проходят сложно, так как представители игрока серьезно изменили условия после начала летнего трансферного окна.

При этом «Индепендьенте» действительно серьезно заинтересован в полузащитнике. Сам футболист не собирается покидать москвичей, хотя представители аргентинского клуба заявляли о желании игрока перейти.