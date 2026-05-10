Семак прокомментировал тяжелую победу «Зенита» над «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Сочи».

«Зенит» одержал волевую победу со счетом 2:1 в 29-м туре РПЛ.

Победный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин.

Петербуржцы набрали 65 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Краснодара» – 2 очка.

«Простых игр не бывает, перед игрой мы об этом говорили. «Сочи» старался играть и использовать наши ошибки. В принципе, было пару моментов в первом тайме, где мы ошиблись, и те моменты, которые были, не использовали.

Мы, в свою очередь, не использовали шансы, чтобы забить – ни с пенальти, ни с игры. А когда ты не забиваешь или реализация на таком низком уровне, то сложно. Уже появляется психологическая уверенность у игроков «Сочи»: они ведут 1:0, значит, нужно обороняться и защищаться.

Думаю, что ребята молодцы, смогли забить. Моменты были, и в достаточном количестве, чтобы забивать ещe. Но, к сожалению, сегодня реализация довела до такой концовки, где могло быть всe что угодно», – сказал Семак.