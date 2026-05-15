Шварц ответил ЦСКА

15 мая, 22:11
20

Тренер Сандро Шварц пока не готов принять ЦСКА.

«Сандро Шварц отказался от предложения ЦСКА в размере полутора миллионов евро за сезон, но переговоры продолжаются.

По словам источников, армейцы предложили бывшему тренеру «Динамо» зарплату в размере около полутора миллионов евро за сезон, но тот отказался от этой суммы. Однако, переговоры продолжаются: армейцы улучшили свое предложение и предложили различные варианты с бонусами. Сейчас Шварц рассматривает новый оффер.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по май 2022 года и уехал из России после начала СВО. В прошлом году он мог опять возглавить «Динамо», но отказался возвращаться в Россию.

При этом сейчас он не прочь рассмотреть предложения от российских команд, но готов вернуться только в случае очень хорошего финансового предложения.

Как раньше уже сообщалось, помимо Шварца, в шорт-листе ЦСКА находятся Ненад Бьелица, текущий тренер команды Дмитрий Игдисамов и Ролан Гусев», – написал источник.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
  • В качестве врио ЦСКА сейчас возглавляет Игдисамов.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Шварц Сандро
Комментарии (20)
Император Бомжей
1778874893
Да возьмите вы русского тренера!))
bratskij
1778875634
Да задрали вы уже с этими гасторбайтерами. Они для нас уже все чурки.
TOMSON
1778877022
Березы, Игнашевич? Ну есть же варианты. Гусева же рассматривают…
Интерес
1778877450
Объявление на Авито:"Меняем Сандро Шварца на Иоганна Вайса".
smolwoklow
1778878813
