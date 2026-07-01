Тренера РПЛ сравнили с Анчелотти и Зиданом

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал возвращение в клуб Сандро Шварца.

– Получится ли войти второй раз в ту же реку?

– Практика показывает, что тренеры и футболисты нередко возвращались в свои бывшие команды и это частенько работало. Достаточно вспомнить такие тренерские примеры в мировом футболе, как Зинедин Зидан или Карло Анчелотти, – и тот, и другой после возвращения в «Реал» выигрывали Лигу чемпионов.

Теперь касательно нас. Клуб знает Шварца, а Шварц знает «Динамо». Многие молодые игроки получили первый импульс именно при нем. Тюкавин, например, очень позитивно отзывался о возвращении Шварца, говорил, что готов встретить его в аэропорту. Правда, не получилось, уехал в отпуск на день раньше. Но настрой у Кости на совместную работу хороший.