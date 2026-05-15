Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дерзкое заявление тренера «Ростова» перед матчем с «Зенитом»

Дерзкое заявление тренера «Ростова» перед матчем с «Зенитом»

15 мая, 20:41
9

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Зенита».

– Джонатан, в футболе мотивация играет большую роль. У «Зенита» она зашкаливает. Есть ли она у «Ростова»?

– Как не может быть мотивации в игре против «Зенита»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого мы готовимся и работаем.

– Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»?

– Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

– В этом году «Ростов» еще дома не побеждал. Есть ли надежда сделать это в 30‑м туре?

– Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

– Две победы подряд подняли настроение команде?

– После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то всe сделали правильно – так и надо продолжать.

  • Матч «Ростов»«Зенит» пройдет 17 мая, начало – в 18:00 по московскому времени.
  • Петербуржцы гарантированно станут чемпионами, если победят или сыграют вничью.
  • Второй претендент на чемпионство – «Краснодар».

Еще по теме:
Зенитовец Энрике отреагировал на слухи о трансфере в Саудовскую Аравию
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру 5
Мостовой заявил, что «Краснодар» в чемпионской гонке может рассчитывать только на одно 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Зенит Альба Джонатан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1778868813
...без комментариев. Жуть, потому-что...
Ответить
порт
1778868887
А где была дерзость?
Ответить
СильныйМозг
1778870539
Значит ждем 0:7 от Зенита.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778871651
Дерзкий какой. Я прям испугался. Гыгыгы
Ответить
raritet
1778913998
Здесь может быть все что угодно. Если , как обычно, Зенит будет вату перекатывать , то какой нибудь рикошет и до свиданья..Зенит фаворит только по платежным ведомостям, а как смотришь игру, то ощущение , что ножки свои драгоценные берегут...здоровье то важнее
Ответить
Главные новости
Титул «Зенита», «Спартак» упустил бронзу, отставка в РПЛ, новый тренер «Челси» и другие новости
01:06
Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру
00:34
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым уступил в дерби (1:2)
00:01
1
Мнение Рабинера о чемпионстве «Зенита»
Вчера, 23:57
4
ФотоРеакция Дурана на чемпионство «Зенита»
Вчера, 23:13
5
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Все новости
Все новости
«Локомотив» forever!»: Евсеев – после отобранной бронзы у «Спартака»
00:52
1
Стало известно прозвище Дзюбы в «Спартаке»
00:45
3
ФотоГлушаков – в день чемпионства «Зенита»: «В стране была, есть и будет одна народная команда»
Вчера, 23:49
1
Пост Соболева после чемпионства «Зенита»
Вчера, 23:26
4
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Сперцян сказал, кто виновен в упущенном чемпионстве «Краснодара»
Вчера, 22:37
1
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Кордоба рассмеялся, посмотрев пенальти «Зенита» в ворота «Ростова»
Вчера, 21:34
53
Баринов отреагировал на 3-е место «Локомотива»: «Конечно, мне дадут медаль»
Вчера, 21:25
1
Эмоции Дивеева после первого чемпионства в карьере
Вчера, 21:19
7
Карседо прокомментировал 0:0 «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 21:14
18
Реакция Мостового на чемпионство «Зенита»: «Как Петербург может быть футбольной столицей?»
Вчера, 21:10
25
Мусаев ответил, будет ли поздравлять Семака с чемпионством
Вчера, 20:54
6
Галактионов поблагодарил Евсеева за бронзу «Локомотива»
Вчера, 20:51
3
Ловчев разнес «Спартак»: «Получают миллиарды, а играть не умеют»
Вчера, 20:46
27
«Бронза с отливом говна»: третье место «Локо» поставлено под сомнение
Вчера, 20:46
5
«Спартак» не выигрывает медали РПЛ три сезона подряд
Вчера, 20:41
6
«Я переходил в «Зенит» за титулами»: Соболев прокомментировал свое первое чемпионство
Вчера, 20:35
9
Эмоциональная речь Семака после чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:30
7
ВидеоФутболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок
Вчера, 20:26
14
Пост Генича по итогам сезона РПЛ
Вчера, 20:22
1
Определились лучший бомбардир и ассистент РПЛ-2025/26
Вчера, 20:21
14
«Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России
Вчера, 20:16
33
ФотоКлуб РПЛ уволил тренера через несколько минут после 30-го тура
Вчера, 20:16
8
Известны обе стыковые пары за место в РПЛ
Вчера, 20:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 