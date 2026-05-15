Дерзкое заявление тренера «Ростова» перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Зенита».

– Джонатан, в футболе мотивация играет большую роль. У «Зенита» она зашкаливает. Есть ли она у «Ростова»?

– Как не может быть мотивации в игре против «Зенита»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого мы готовимся и работаем.

– Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»?

– Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

– В этом году «Ростов» еще дома не побеждал. Есть ли надежда сделать это в 30‑м туре?

– Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

– Две победы подряд подняли настроение команде?

– После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то всe сделали правильно – так и надо продолжать.