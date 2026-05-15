Барко рассказал о целях «Спартака» в концовке сезона

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился ожиданиями от концовки сезона.

Красно-белые сыграют 17 мая в 30-м туре РПЛ с «Динамо Мх».

24 мая – в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром».

– Команда находится в хорошем состоянии, сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем матче с махачкалинском «Динамо», сконцентрированы только на этом. Конечно, впереди у нас есть еще Суперфинал. Но сейчас мы работаем, находимся в хорошем состоянии и настроены на «Динамо».

– Может, есть смысл экономить силы в матче с «Динамо» перед Суперфиналом Кубка, чтобы не получить травму?

– Нет, у нас совершенно другой подход. Самый важный матч для нас – это предстоящий. Ближайшая игра с «Динамо», поэтому мы сейчас полностью сосредоточены на этой встрече. А дальше уже полностью сосредоточимся на кубковой игре.

Мы нацелены побеждать и там, и там – завоевать бронзу РПЛ и Кубок России.