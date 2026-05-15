Червиченко раскритиковал «Зенит»: «Чемпионство будет незаслуженным»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе Джона Дурана из «Зенита».
«Не знаю, сколько денег «Зенит» потерял на Дуране. У клуба всe очень плохо с покупками последние два года. «Зенит» не может продать старых бразильцев, с новыми тоже проблемы.
Мне кажется, чемпионство у клуба совершенно незаслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры», – сказал Червиченко.
- Ранее «Зенит» объявил о разрыве арендного контракта с Дураном. Колумбиец забил 2 гола в 9 матчах, оба – с пенальти.
- Петербуржцы выиграют РПЛ, если не проиграют «Ростову» в 30-м туре.
Источник: «Чемпионат»