Червиченко раскритиковал «Зенит»: «Чемпионство будет незаслуженным»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе Джона Дурана из «Зенита».

«Не знаю, сколько денег «Зенит» потерял на Дуране. У клуба всe очень плохо с покупками последние два года. «Зенит» не может продать старых бразильцев, с новыми тоже проблемы.

Мне кажется, чемпионство у клуба совершенно незаслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры», – сказал Червиченко.