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  • Червиченко раскритиковал «Зенит»: «Чемпионство будет незаслуженным»

Червиченко раскритиковал «Зенит»: «Чемпионство будет незаслуженным»

15 мая, 14:56
23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе Джона Дурана из «Зенита».

«Не знаю, сколько денег «Зенит» потерял на Дуране. У клуба всe очень плохо с покупками последние два года. «Зенит» не может продать старых бразильцев, с новыми тоже проблемы.

Мне кажется, чемпионство у клуба совершенно незаслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры», – сказал Червиченко.

  • Ранее «Зенит» объявил о разрыве арендного контракта с Дураном. Колумбиец забил 2 гола в 9 матчах, оба – с пенальти.
  • Петербуржцы выиграют РПЛ, если не проиграют «Ростову» в 30-м туре.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (23)
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Император 1
1778846536
Отчасти есть такое, но единственный конкурент Зенита, Краснодар ещё больше не заслужил чемпионства со своими судейскими „случайными" ошибками, провокациями, сумуляциями и постоянными фолами (половину которых не фиксируют судьи). Лучше пусть Зенит победит, чем Краснодар
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Юбиляр
1778846747
РЕДЧАЙШИЙ случай, когда Червиченко (я даже его фамилию сегодня с заглавной написал) прав на ВСЕ 100% и с ним согласится подавляющее адекватное большинство "всейстраны" !!! Гыгыгы
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А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1778847810
А кто заслужил? Краснодар? Там на одном Кордобе судьи постоянно лажались. Очков 9 точно лишние!
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ilich55
1778848168
А кто говорит, что чемпионство заслуженное? Футбол, как и другие командные виды спорта это состязание. Кто первым встал, того и тапки. Ну, не досталось тапок быкам. Чтож теперь поделать, раньше надо было вставать и в тапки впрыгивать.
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somn
1778849974
Заслуженное чемпионство может быть только у Спартака. Только не помню, когда оно было...
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Давид59
1778850096
А причём тут неудачные покупки? Наоборот, несмотря на неудачные покупки, смогли победить. Логично?
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raritet
1778850334
Трудно не согласиться. Но Червиченко вероятно понимает, что пока некоторые клубы РПД пытаются как то научиться играть в эту игру, Зенит откровенно занялся бизнесом. Ну, собственно говоря, чем и занимаются многие футбольные клубы. Карусель тренеров и игроков такая, что если отключился на неделю от процесса , иногда не можешь понять кто кого тренирует...и кто там на поле...
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Павелий
1778851228
«Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры. А только в этом году что ли?
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Цугундeр
1778851982
Заслуженное-вряд ли, но заработанное несмотря, вопреки и назло-наверняка.!) Впрочем, о чём я?)) Ростов- папа ишо не прозвонил про "да",!) А мы тут шкуру убитого Медведева дербаним..)
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Вомбат
1778852338
Обычное хейтерство. 2.8 млн за Дурана не были потеряны -- без Дурана на лавке Соболев по-прежнему только нырял бы. И какие проблемы с новыми бразильцами? Энрике тащит Зенит, да и Джон неплохо выглядит для первого полугодия в команде. То, что Зенит не может продать старых бразильцев -- демагогия потому что Зенит их продавать НЕ ХОЧЕТ. Конечно, этот Зенит играет не так, как играли чемпионы России прошлых лет (до бана), но все его соперники играют еще хуже. Да, были куражные матчи и у Краснодара, и у Локо, и у ЦСКА, и у Динамо, и у Спартака. Но чемпионской игры в этом сезоне не показал никто. В следующем же туре после блестящих побед, добытых на кураже, на игру этих же команд смотреть было невозможно.
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