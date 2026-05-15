Оффор из «Балтики» поделился впечатлениями от жизни в России

Нападающий «Балтики» Чинонзо Оффор рассказал, как ему живется в России.
«Россия – очень крутая! Да, есть ограничения, но жить здесь действительно хорошо.
Что качается нашего города, то Калининград хоть и небольшой, но красивый. А Москва... Это мегаполис, в котором ты можешь сделать все, что тебе нужно. Это однозначно один из лучших городов в мире», – сказал Оффор.
- Оффор перешел в «Балтику» летом 2025 года.
- 25-летний нигериец провел 23 матча в РПЛ, в которых забил три гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»