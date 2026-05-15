Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»

В Колумбии узнали, почему нападающий Джон Дуран досрочно покинул расположение «Зенита», не дождавшись окончания сезона.

Оказалось, что игрок досрочно завершил арендное соглашение о трансфере в «Зенит». Оно расторгнуто, сообщил инсайдер Хулиан Капера в социальной сети Х.

Со следующей недели Дуран будет тренироваться в колумбийском Медельине, где базируется сборная Колумбии. Джон будет пытаться попасть в состав команды на чемпионат мира-2026. Он в расширенном списке.

После ЧМ-2026 Дуран рассчитывает остаться в Европе – идет поиск клуба.