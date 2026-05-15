Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»

В Колумбии узнали, почему нападающий Джон Дуран досрочно покинул расположение «Зенита», не дождавшись окончания сезона.
Оказалось, что игрок досрочно завершил арендное соглашение о трансфере в «Зенит». Оно расторгнуто, сообщил инсайдер Хулиан Капера в социальной сети Х.
Со следующей недели Дуран будет тренироваться в колумбийском Медельине, где базируется сборная Колумбии. Джон будет пытаться попасть в состав команды на чемпионат мира-2026. Он в расширенном списке.
После ЧМ-2026 Дуран рассчитывает остаться в Европе – идет поиск клуба.
- Дурана арендовали у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова». Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионами.
Источник: «Бомбардир»