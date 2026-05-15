Мусаев ответил, будет ли болеть за «Ростов» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о матче «Ростова» с «Зенитом».

– Многие будут болеть за «Ростов», чтобы «Краснодар» стал чемпионом.

– Я считаю, что должен победить сильнейший, то есть кто будет сильнее, тот и пусть побеждает. Кто за кого болеет – это уже дело личное каждого. Сейчас и «Зенит», и мы набрали уже очень большое количество очков и оторвались намного от своих преследователей, поэтому я думаю, что эту гонку никто не проиграет. Титул выиграет одна из команд. И я считаю, что нужно честно соревноваться, поэтому пусть побеждает сильнейший. Если это будем мы – будем рады. Если окажется чемпионом «Зенит», то поздравим их и будем готовиться к новому сезону.

Сейчас, я думаю, что больше важна психологическая поддержка, и важно больше разговаривать и, повторюсь, найти к каждому правильные слова и, чтобы внутри коллектива всегда было много эмоций, чтобы эта жизнь опять возродилась, бурлила, потому что ни в коем случае нельзя закончить сезон из-за одного поражения. И сейчас два важнейших матча. Конечно же, мы боремся за два титула. И даже если что-то пойдет не так в чемпионате, у нас всегда есть большой-большой турнир – это Кубок, и надо там сделать все, что от нас зависит.