  • Аршавин сказал, у какого клуба ничтожно мало шансов в матче 30-го тура РПЛ

Аршавин сказал, у какого клуба ничтожно мало шансов в матче 30-го тура РПЛ

Вчера, 10:27
2

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» – «Оренбург».

«Краснодар» точно начнет боевым составом. Я не вижу проблемы, в чемпионате остался один матч, а суперфинал Кубка России только через неделю. Я считаю, что у «Оренбурга» ничтожно мало шансов в матче с «Краснодаром», – сказал Аршавин.

  • Встреча пройдет 17 мая, начало – в 18:00 мск.
  • После 29 туров «Краснодар» с 63 очками располагается на 2-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 балла.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар Аршавин Андрей
Комментарии (2)
Цугундeр
Цугундeр
У Вини-Пуховика другое мнение..) Зенит обыграть несложно, сложно не покалечить будущего обладателя Кубка России. Тьфу, забыл добавить -FONBET.)))
lordmrv
1778837521
Дык и у Ростова нет шансов.
