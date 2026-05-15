Аршавин сказал, у какого клуба ничтожно мало шансов в матче 30-го тура РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» – «Оренбург».
«Краснодар» точно начнет боевым составом. Я не вижу проблемы, в чемпионате остался один матч, а суперфинал Кубка России только через неделю. Я считаю, что у «Оренбурга» ничтожно мало шансов в матче с «Краснодаром», – сказал Аршавин.
- Встреча пройдет 17 мая, начало – в 18:00 мск.
- После 29 туров «Краснодар» с 63 очками располагается на 2-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 балла.
