Аршавин сказал, у какого клуба ничтожно мало шансов в матче 30-го тура РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» – «Оренбург».

«Краснодар» точно начнет боевым составом. Я не вижу проблемы, в чемпионате остался один матч, а суперфинал Кубка России только через неделю. Я считаю, что у «Оренбурга» ничтожно мало шансов в матче с «Краснодаром», – сказал Аршавин.