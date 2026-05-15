Орлов вычислил в РПЛ еще одного «дельфина»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда Джона Кордобу за симуляцию в матче с «Динамо». Он назвал колумбийца «дельфином».
«В матче с «Динамо» все ждали бешеного Кинг-Конга Кордобу, а все, что увидели, – это откровенная симуляция на 11-й минуте, за которую его как обычно простили и не дали желтую. Постоянные разговоры с судьей.
Я в одном интервью не случайно написал, что у нас появился еще один дельфин. Народ меня понял», – сказал Орлов.
- Прозвище «дельфин» закрепилось в РПЛ за нападающим «Зенита» Александром Соболевым.
- Кордоба провел в этом сезоне 27 матчей в чемпионате России, забив 16 голов.
