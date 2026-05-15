Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов вычислил в РПЛ еще одного «дельфина»

Вчера, 15:27
16

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда Джона Кордобу за симуляцию в матче с «Динамо». Он назвал колумбийца «дельфином».

«В матче с «Динамо» все ждали бешеного Кинг-Конга Кордобу, а все, что увидели, – это откровенная симуляция на 11-й минуте, за которую его как обычно простили и не дали желтую. Постоянные разговоры с судьей.

Я в одном интервью не случайно написал, что у нас появился еще один дельфин. Народ меня понял», – сказал Орлов.

  • Прозвище «дельфин» закрепилось в РПЛ за нападающим «Зенита» Александром Соболевым.
  • Кордоба провел в этом сезоне 27 матчей в чемпионате России, забив 16 голов.

Еще по теме:
Трое представителей РПЛ включены в расширенный состав Колумбии на ЧМ-2026 4
Форвард «Зенита» не попадет в состав сборной на ЧМ-2026, Кордоба поедет на турнир 2
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо» 2
Источник: «Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Орлов Геннадий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антрацитовый волхв
1778848383
Давайте откроем новый дельфинарий‽
Ответить
ilich55
1778848652
Не, Геннадий Сергеевич, Кордоба не дельфин. У дельфина плавники до головы не достают, а у Кордобы обхват головы обеими руками - главное действо и при этом зубоскальство в полный рот.
Ответить
Император 1
1778849326
Обезьяна это, а не дельфин
Ответить
Romeo 123
1778850231
В следующем сезоне на кордобу смотреть нельзя будет , он будет падать и корчиться от дикой боли
Ответить
Argon
1778851092
Не на одном форварде так не висят защитники, как на Кордобе. При этом, в большинстве случаев судьями это не замечается. Вот и начал он последний сезон "артистично" падать. Не трогайте - не упадет.
Ответить
NewLife
1778853703
Кордоба просто дешевый симулянт, и с ним легко справляется даже такой супер игрок как Литвинов)
Ответить
boris63
1778853818
Зачем писать одну и ту же фигню по несколько раз, новостей куча.
Ответить
...уефан
1778855529
...самое интересное то, что все те, кто так пытаются принизить качества Кордобы на поле, были бы не против видеть такого игрока в своей команде...
Ответить
Дэнгил
1778859508
Старый м.у.д.а.к. И кому на х.у.й интересно мнение этого д.о.л.б.о.ё.б.а?
Ответить
Foxitkuban
1778863979
Нашли кого спросить...
Ответить
Главные новости
«Спартак» отказался от Чалова, ответ Шварца ЦСКА, состав Бельгии на ЧМ-2026 и другие новости
00:59
Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна
00:15
3
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» Эмери (2:4), бирмингемцы вышли в ЛЧ
Вчера, 23:59
2
Форвард «Балтики» описал Талалаева двумя словами
Вчера, 23:41
2
В «Спартаке» рассказали, платит ли клуб болельщикам за визит на стадион
Вчера, 23:21
2
Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства
Вчера, 22:57
2
Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:47
2
В «Спартаке» рассказали, как Карседо работает с коллективом
Вчера, 22:29
2
Шварц ответил ЦСКА
Вчера, 22:11
15
Чилийский легионер описал русских двумя словами
Вчера, 21:47
5
Все новости
Все новости
«Ростову» отказали в шансах против «Зенита»
00:27
1
«Спартак» начал сотрудничество с пивным брендом
Вчера, 23:53
4
Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства
Вчера, 22:57
2
Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:47
2
В «Спартаке» рассказали, как Карседо работает с коллективом
Вчера, 22:29
2
Шварц ответил ЦСКА
Вчера, 22:11
15
Промоутер оценил вероятность боя Талалаева и Радимова
Вчера, 21:59
2
Чилийский легионер описал русских двумя словами
Вчера, 21:47
5
Дерзкое заявление тренера «Ростова» перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 20:41
7
ЦСКА принял важное решение по Мусаеву
Вчера, 20:28
9
Глава «Балтики» прокомментировал интерес топ-клубов к Талалаеву
Вчера, 19:57
2
Российских футболистов назвали «говном»
Вчера, 19:53
37
В Петербурге сбежавшего из «Зенита» Дурана описали двумя словами
Вчера, 19:31
3
Возможный трансфер Чалова в «Спартак» вызвал насмешки
Вчера, 19:17
2
ВАР призвали упразднить: «Это катастрофа, надо играть без него»
Вчера, 18:59
12
Чилийский легионер перечислил лучшие российские блюда
Вчера, 18:51
8
Оффор из «Балтики» поделился впечатлениями от жизни в России
Вчера, 17:43
6
Карпин назвал победителя РПЛ-2025/26
Вчера, 17:34
6
«Спартак» отказался от Чалова и Онугхи
Вчера, 17:20
7
Реакция Мбаппе на драку Вальверде и Чуамени
Вчера, 17:01
2
Барко рассказал о целях «Спартака» в концовке сезона
Вчера, 16:48
1
В «Локомотиве» раскрыли имена игроков, которых хотят подписать летом
Вчера, 16:37
3
Губерниев оценил работу Карседо в «Спартаке»
Вчера, 16:15
12
«Болельщиков никто не спросит»: экс-тренер «Динамо» – о переходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 15:50
1
Орлов вычислил в РПЛ еще одного «дельфина»
Вчера, 15:27
16
Червиченко раскритиковал «Зенит»: «Чемпионство будет незаслуженным»
Вчера, 14:56
22
Бывший футболист «Уфы» объяснил, почему Москва – лучший город Земли: «По совокупности всех факторов»
Вчера, 14:44
Стало известно, почему Раков не перейдет в «Спартак»
Вчера, 14:39
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 