Орлов вычислил в РПЛ еще одного «дельфина»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда Джона Кордобу за симуляцию в матче с «Динамо». Он назвал колумбийца «дельфином».

«В матче с «Динамо» все ждали бешеного Кинг-Конга Кордобу, а все, что увидели, – это откровенная симуляция на 11-й минуте, за которую его как обычно простили и не дали желтую. Постоянные разговоры с судьей.

Я в одном интервью не случайно написал, что у нас появился еще один дельфин. Народ меня понял», – сказал Орлов.