Реакция Мостового на досрочное завершение аренды Дурана в «Зените»

Александр Мостовой отреагировал на отъезд Джона Дурана из «Зенита». Колумбийский форвард досрочно покинул расположение петербургского клуба, не дождавшись окончания сезона.
«Эту аренду оценю на «никак». Приехал и уехал. И след простыл. Смотрел его несколько игр и не понимал, почему Дуран по полю ходит, почему он не бегает? Хотелось понять, что за футболист. Это самые большие деньги за прогулку футболиста.
Даже тот же Жерсон хотя бы пару раз сыграл. Видимо, в чемпионском матче на него даже не рассчитывают», – сказал Мостовой.
- Дуран перешел в «Зенит» 9 февраля 2026 года. «Зенит» заплатил за трехмесячную аренду 2,7–2,75 млн евро, а также взял на себя выплату части зарплаты игрока в размере 4 млн евро за полгода.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова». Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионам
