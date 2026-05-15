Реакция Мостового на досрочное завершение аренды Дурана в «Зените»

Александр Мостовой отреагировал на отъезд Джона Дурана из «Зенита». Колумбийский форвард досрочно покинул расположение петербургского клуба, не дождавшись окончания сезона.

«Эту аренду оценю на «никак». Приехал и уехал. И след простыл. Смотрел его несколько игр и не понимал, почему Дуран по полю ходит, почему он не бегает? Хотелось понять, что за футболист. Это самые большие деньги за прогулку футболиста.

Даже тот же Жерсон хотя бы пару раз сыграл. Видимо, в чемпионском матче на него даже не рассчитывают», – сказал Мостовой.