Губерниев назвал тренера, которого хочет видеть в ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».
«Матч ЦСКА и «Локомотива» определяет судьбу бронзы, на которую претендует и «Спартак». Очень хороший матч.
Надеюсь, что Игдисамов продолжит работу в ЦСКА. Очень топлю за наших тренеров, хотя в этой игре буду больше переживать за «Локомотив», чтобы он стал третьим призером», – сказал Губерниев.
- Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 17 мая. Начало – в 18:00 по московскому времени.
- ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея на счету 48 очков. В активе «Локо» третья позиция и 53 очка.
Источник: «Матч ТВ»