Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Неймар получил гражданство Италии

Вчера, 12:39
2

Нападающий «Сантоса» Неймар стал гражданином Италии.

Он получил итальянский паспорт, так как в его генеалогическом древе семьи есть итальянские предки.

Процедуру ускоренного подтверждения корней и сбора архивных документов «под ключ» для Неймара вела специализированная итальянская юридическая фирма под руководством известного адвоката Эмилиано Нитти.

Вероятно, Неймар получил итальянское гражданство, чтобы легально снизить налогм на доходы от рекламы, бизнеса и инвестиций.

Еще по теме:
Зенитовец Вендел назвал трех любимых игроков 3
Игрок «Зенита» оказался родственником Неймара 13
Неймар забил во 2-м матче подряд
Источник: твиттер Николо Скиры
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Сантос Неймар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1778843778
... налогм , что за слово, может кто-нибудь знает?
Ответить
k611
1778848226
За хорошие деньги тебе любые исторические корни найдут...
Ответить
Главные новости
«Спартак» отказался от Чалова, ответ Шварца ЦСКА, состав Бельгии на ЧМ-2026 и другие новости
00:59
Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна
00:15
3
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» Эмери (2:4), бирмингемцы вышли в ЛЧ
Вчера, 23:59
2
Форвард «Балтики» описал Талалаева двумя словами
Вчера, 23:41
2
В «Спартаке» рассказали, платит ли клуб болельщикам за визит на стадион
Вчера, 23:21
2
Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства
Вчера, 22:57
2
Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:47
2
В «Спартаке» рассказали, как Карседо работает с коллективом
Вчера, 22:29
2
Шварц ответил ЦСКА
Вчера, 22:11
15
Чилийский легионер описал русских двумя словами
Вчера, 21:47
5
Все новости
Все новости
Неймар получил гражданство Италии
Вчера, 12:39
2
Лукаку выгонят из «Наполи» после мартовского демарша
13 мая
Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4
11 мая
Видео«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма
9 мая
1
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
8 мая
8
ФотоИбрагимович радикально сменил имидж
7 мая
2
Ключевой игрок «Реала», пропустивший 1,5 месяца, будет готов к Эль Класико
4 мая
«Интер» выкупил футболиста «Манчестер Сити»
4 мая
Серия А. «Интер» победил «Парму» и досрочно стал чемпионом Италии
3 мая
Фото2-кратный победитель РПЛ стал тренером месяца в Серии А
2 мая
Две команды вылетели из Серии А
2 мая
Определилась первая команда, вышедшая в Серию А
1 мая
В «Милане» приняли решение по 40-летнему Модричу
1 мая
40-летний Модрич пропустит остаток сезона
27 апреля
Серия А. «Милан» и «Ювентус» обошлись без голов
26 апреля
Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)
26 апреля
Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»
26 апреля
Фото«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы
25 апреля
4
У Конте есть три варианта продолжения карьеры
25 апреля
ВидеоФутболист «Наполи» установил в саду статую Марадоны
25 апреля
74-летнего Раньери выгнали из «Ромы»
25 апреля
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
25 апреля
4
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
23 апреля
10
«Милан» выбирает между двумя топ-форвардами
22 апреля
«Милан» может купить форварда «Атлетико» за 20-25 миллионов
22 апреля
ФотоМодрич в 14-й раз получил одну награду
21 апреля
Два клуба Серии А заинтересованы в Левандовском
19 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 