Неймар получил гражданство Италии

Нападающий «Сантоса» Неймар стал гражданином Италии.

Он получил итальянский паспорт, так как в его генеалогическом древе семьи есть итальянские предки.

Процедуру ускоренного подтверждения корней и сбора архивных документов «под ключ» для Неймара вела специализированная итальянская юридическая фирма под руководством известного адвоката Эмилиано Нитти.

Вероятно, Неймар получил итальянское гражданство, чтобы легально снизить налогм на доходы от рекламы, бизнеса и инвестиций.