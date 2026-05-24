Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура

Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура

Вчера, 23:57
1

Завершились еще шесть матчей 38-го тура чемпионата Италии-2025/26.

«Наполи» победил «Удинезе» и официально стал вице-чемпионом.

«Милан» дома уступил «Кальяри» и провалился на шестое место, лишившись путевки в Лигу чемпионов.

«Рома» и «Комо» оказались в первой четверке, обыграв в заключительном туре «Верону» и «Кремонезе» соответственно. Обе команды попали в следующий розыгрыш ЛЧ.

Италия. Серия А. 38 тур
Парма - Сассуоло - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - М. Пеллегрино, 80.
Таблица турнира
Наполи - Удинезе - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Р. Хойлунд, 24.
Удаления: нет - К. Кабаселе, 64.
Таблица турнира
Милан - Кальяри - 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 - А. Салемакерс, 2; 1:1 - Д. Боррелли, 20; 1:2 - Х. Родригес, 57.
Таблица турнира
Кремонезе - Комо - 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 - Х. Родригес, 36; 0:2 - А. Дувикас, 51; 1:2 - Ф. Бонаццоли, 55 (с пенальти); 1:3 - Л. Да Кунья, 74 (с пенальти); 1:4 - Л. Да Кунья, 81.
Удаления: А. Грасси, 71; М. Джурич, 71; Д. Окереке, 72 - нет.
Таблица турнира
Лечче - Дженоа - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Л. Банда, 6.
Таблица турнира
Верона - Рома - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Д. Мален, 56; 0:2 - С. Эль-Шаарави, 90+3.
Удаления: Н. Валентини, 50 (вторая ж.к) - нет.
Незабитые пенальти: нет - Д. Мален, 56.
Таблица турнира

Еще по теме:
Президент «Наполи» объявил об отставке Конте
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А 3
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Италия. Серия А Парма Сассуоло Наполи Удинезе Верона Рома Кремонезе Комо Лечче Дженоа Милан Кальяри
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779657647
РФСПРФ ГРФ надо было Кремонезе Флориано Муссолини в старте выпускать ❝ Как-то мне сказали, что время — это плоский круг. Всё, что мы сделали или сделаем, будет повторяться снова и снова по кругу ❞ Раст Коул 🍿 Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Ответить
Главные новости
Стали известны все 29 обладателей прямых путевок в общий этап ЛЧ-2026/27
01:50
«Спартак» выиграл Кубок России, Прудников едва не погиб в Москве, прощальный рекорд Гвардиолы и другие новости
01:40
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
01:15
Определился обладатель «Золотой бутсы»
01:04
1
Мостовой потребовал объяснений от Мусаева: «Есть что сказать по существу после двух профуканных трофеев?»
00:57
8
Карседо – о Суперкубке России: «Завоюем и тоже разобьем»
00:38
2
Фото«Спартак» разыгрывает осколок Кубка России – от трофея остался лишь каркас
00:21
6
ВидеоИгрок «Спартака» разрыдался после решающего сейва Помазуна в серии пенальти с «Краснодаром»
Вчера, 23:33
1
«Спартак» объявил себя рекордсменом России по выигранным Кубкам страны
Вчера, 23:23
7
ВидеоКарседо облили шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
Вчера, 23:11
1
Все новости
Все новости
Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Торино» в последнем матче сезона
00:52
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
Вчера, 23:57
1
Президент «Наполи» объявил об отставке Конте
Вчера, 22:00
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
22 мая
3
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
«Интер» рассматривает четырех защитников
19 мая
Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»
19 мая
«Рома» лишилась опытного вингера
16 мая
Неймар получил гражданство Италии
15 мая
6
Лукаку выгонят из «Наполи» после мартовского демарша
13 мая
Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4
11 мая
Видео«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма
9 мая
1
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
8 мая
10
ФотоИбрагимович радикально сменил имидж
7 мая
2
Ключевой игрок «Реала», пропустивший 1,5 месяца, будет готов к Эль Класико
4 мая
«Интер» выкупил футболиста «Манчестер Сити»
4 мая
Серия А. «Интер» победил «Парму» и досрочно стал чемпионом Италии
3 мая
Фото2-кратный победитель РПЛ стал тренером месяца в Серии А
2 мая
Две команды вылетели из Серии А
2 мая
Определилась первая команда, вышедшая в Серию А
1 мая
В «Милане» приняли решение по 40-летнему Модричу
1 мая
40-летний Модрич пропустит остаток сезона
27 апреля
Серия А. «Милан» и «Ювентус» обошлись без голов
26 апреля
Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)
26 апреля
Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»
26 апреля
Фото«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы
25 апреля
4
У Конте есть три варианта продолжения карьеры
25 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 