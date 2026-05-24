Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура

Завершились еще шесть матчей 38-го тура чемпионата Италии-2025/26.
«Наполи» победил «Удинезе» и официально стал вице-чемпионом.
«Милан» дома уступил «Кальяри» и провалился на шестое место, лишившись путевки в Лигу чемпионов.
«Рома» и «Комо» оказались в первой четверке, обыграв в заключительном туре «Верону» и «Кремонезе» соответственно. Обе команды попали в следующий розыгрыш ЛЧ.
Италия. Серия А. 38 тур
Парма - Сассуоло - 1:0 (0:0)Таблица турнира
Гол: 1:0 - М. Пеллегрино, 80.
Наполи - Удинезе - 1:0 (1:0)Таблица турнира
Гол: 1:0 - Р. Хойлунд, 24.
Удаления: нет - К. Кабаселе, 64.
Милан - Кальяри - 1:2 (1:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - А. Салемакерс, 2; 1:1 - Д. Боррелли, 20; 1:2 - Х. Родригес, 57.
Кремонезе - Комо - 1:4 (0:1)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Х. Родригес, 36; 0:2 - А. Дувикас, 51; 1:2 - Ф. Бонаццоли, 55 (с пенальти); 1:3 - Л. Да Кунья, 74 (с пенальти); 1:4 - Л. Да Кунья, 81.
Удаления: А. Грасси, 71; М. Джурич, 71; Д. Окереке, 72 - нет.
Лечче - Дженоа - 1:0 (1:0)Таблица турнира
Гол: 1:0 - Л. Банда, 6.
Верона - Рома - 0:2 (0:0)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Д. Мален, 56; 0:2 - С. Эль-Шаарави, 90+3.
Удаления: Н. Валентини, 50 (вторая ж.к) - нет.
Незабитые пенальти: нет - Д. Мален, 56.
Источник: «Бомбардир»