«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии

«Зенит» может попасть на знаменитый турнир для молодежных команд «Копинья». Он пройдет в Бразилии в 2027 году.

Как сообщает аккаунт Planeta do Futebol в социальной сети Х, россияне уже отправили заявку. Они рассчитывают на турнире изучать бразильских талантов, а также предоставить международный опыт своим воспитанникам.

В «Копинье» за всю историю участвовал только один европейский клуб – «Бавария» в 1985 году.