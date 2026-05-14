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Игрок «Рубина» ответил, почему «Зенит» не любят в России

14 мая, 12:40
3

Полузащитник «Рубина» Богдан Йочич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Чемпионская гонка идет между «Краснодаром» и «Зенитом». Кого бы хотел видеть чемпионом больше?

– Не знаю, честно. «Краснодар» – качественная команда. «Зенит» – как всегда хорошо играет. Посмотрим последние игры, там все решится. Но в целом, мне без разницы.

– В России не слишком любят «Зенит». Как думаешь, почему?

– Может быть, потому что они почти всегда выигрывают. Многие хотят видеть другого чемпиона, чтобы что-то поменялось.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ за один тур до конца сезона, опережая «Краснодар» на два очка.
  • В прошлом сезоне петербургский клуб занял второе место в чемпионате России.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Йочич Богдан
Комментарии (3)
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NewLife
1778754748
"В России не слишком любят «Зенит». " Как Советский спорт может так врать, спросили бы у айболида или @баного мозга хотя бы)))
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acor94
1778755925
А кто не любит то ема? 3 дабайоба с бомбардира под разными акками, а шуму то развели.
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DMитрий
1778755939
Я бы на месте журнашлюшки из СС поосторожничал бы с выражениями о "любви". Такой факт офиц. не зафиксирован, т.е. его слова это провокация, клевета, дезинформация и т.п в прессе, порочащие репутацию клуба. Ввод в заблуждение игроков, болельщиков и остальных читающих данный пост в прессе. Разжигание ненависти к клубу. Можно и подтянуть за такие словечки.
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