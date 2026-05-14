Игрок «Рубина» ответил, почему «Зенит» не любят в России

Полузащитник «Рубина» Богдан Йочич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
– Чемпионская гонка идет между «Краснодаром» и «Зенитом». Кого бы хотел видеть чемпионом больше?
– Не знаю, честно. «Краснодар» – качественная команда. «Зенит» – как всегда хорошо играет. Посмотрим последние игры, там все решится. Но в целом, мне без разницы.
– В России не слишком любят «Зенит». Как думаешь, почему?
– Может быть, потому что они почти всегда выигрывают. Многие хотят видеть другого чемпиона, чтобы что-то поменялось.
- «Зенит» лидирует в РПЛ за один тур до конца сезона, опережая «Краснодар» на два очка.
- В прошлом сезоне петербургский клуб занял второе место в чемпионате России.
Источник: «Советский спорт»