Игрок «Рубина» ответил, почему «Зенит» не любят в России

Полузащитник «Рубина» Богдан Йочич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Чемпионская гонка идет между «Краснодаром» и «Зенитом». Кого бы хотел видеть чемпионом больше?

– Не знаю, честно. «Краснодар» – качественная команда. «Зенит» – как всегда хорошо играет. Посмотрим последние игры, там все решится. Но в целом, мне без разницы.

– В России не слишком любят «Зенит». Как думаешь, почему?

– Может быть, потому что они почти всегда выигрывают. Многие хотят видеть другого чемпиона, чтобы что-то поменялось.