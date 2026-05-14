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Раскрыта судьба Мохеби в «Ростове»

14 мая, 17:05
4

Появилась информация о дальнейшей судьбе атакующего игрока «Ростова» Мохаммада Мохеби.

Футболист отказался продлевать контракт и покинет команду летом.

  • Мохеби перешел в российский клуб в 2023 году из португальской «Санта-Клары». Тогда ростовчан тренировал Валерий Карпин.
  • В этом сезоне Мохеби провел в составе «Ростова» 30 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи.
  • Желто-синие занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче сезона «Ростов» сыграет дома против «Зенита». Встреча состоится 17 мая на «Ростов Арене». Начало – в 18:00 по московскому времени.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Мохеби Мохаммад
Комментарии (4)
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NewLife
1778768692
Опять "раскрытие" ! Премию следственного комитета редакторам Бомбардира !))
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Красногвардейчик
1778768918
Я вообще никогда не понимал, на чём Ростов держится?!!! Там копейки платят по меркам РПЛ, но игроки бьются....за что?
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MaxRnD
1778771622
Валеру и Арташеса выжили, команда стала на глазах разваливаться. Под покровительством нового губернатора в клуб пролезли "голодные" уголовники, предварительно уничтожившие до этого Чайку
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ySS
1778781589
Будет финансирование, будет игра.
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