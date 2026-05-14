Раскрыта судьба Мохеби в «Ростове»

Появилась информация о дальнейшей судьбе атакующего игрока «Ростова» Мохаммада Мохеби.
Футболист отказался продлевать контракт и покинет команду летом.
- Мохеби перешел в российский клуб в 2023 году из португальской «Санта-Клары». Тогда ростовчан тренировал Валерий Карпин.
- В этом сезоне Мохеби провел в составе «Ростова» 30 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи.
- Желто-синие занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче сезона «Ростов» сыграет дома против «Зенита». Встреча состоится 17 мая на «Ростов Арене». Начало – в 18:00 по московскому времени.
Источник: «РБ Спорт»