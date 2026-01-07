Хавбек «Ростова» может перейти в клуб из Ирана

«Персеполис» заинтересовался полузащитником «Ростова» Мохаммадом Мохеби. Игрока попросил выкупить в это трансферное окно главный тренер иранского клуба Осмар Лосс Виейра.
По мнению специалиста, Мохеби соответствует всем критериям, чтобы усилить основу команды. Пока что официального предложения не было, но оно готовится и будет направлено «Ростову» в ближайшее время.
Сообщается, что российский клуб не договорился о продлении контракта с Мохеби. В таком случае «Ростов» может продать футболист «Персеполису» за небольшую цену или потом его заберут бесплатно.
Сам игрок не против вернуться в Иран, а тегеранский клуб готов сделать полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе.
- 27-летний иранец в этом сезоне провел за российский клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Мохеби в 2,8 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»