  • РПЛ. «Балтика» вышвырнула ЦСКА из топ-4, победив в очном матче

РПЛ. «Балтика» вышвырнула ЦСКА из топ-4, победив в очном матче

14 марта, 22:34
122

«Балтика» на своем поле обыграла ЦСКА в 21-м туре чемпионата России.

Команда Андрея Талалаева одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Брайана Хиля на 63-й минуте.

Набрав три очка, калининградцы поднялись с пятого на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Они обошли как раз ЦСКА, который соответственно опустился на пятую строчку.

После 21 тура у «Балтики» 39 баллов, у ЦСКА – 36.

Россия. Премьер-лига. 21 тур
Балтика - ЦСКА - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Б. Хиль, 63.
Таблица турнира Календарь турнира

boris63
1773537105
Да никого Балтика не вышвырнула, ещё до перерыва Челестини сам решил тихо слиться. Вот Лёху зря отпустили, скоро думаю пригодится.
Ответить
jerry093
1773550772
как же смешно смотреть на псевдо-болел с ахматом -позор, в кубке с крыснадаром готовы жепу целовать, с бутылтикой опять позор мистер на выход, смех да и только. с напами у нас конечно ненаход жесткий. какое же убежище мусаев, надеюсь челестини дал ему последний шанс. лучше вообще играть без напов. 60мин абсолютного бесполезной мебели, второй заблевотный, считай с первых минут в меньшенстве начинали. балалай конечно кадр
Ответить
Дубина
1773551406
Ну ржу не могу)))
Ответить
СильныйМозг
1773554836
А кто ЦСКА туда вшвыривал?
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773559483
Какая разница 4 или 5 место,что это даёт?Еврокубков нет,поэтому даже ценность медалей упала,не говоря о местах ниже.Балтика молодцы,все ждали их спада,а они продолжают ровно играть.От ЦСКА конечно ждали другой игры,но вышло иначе,4 поражение подряд и вместо борьбы за чемпионство,нервные эмоции и разочарование.
Ответить
Cleaner
1773561050
Талалаев - моральный урод!
Ответить
Alexander.saf
1773562130
ТПРФ.
Ответить
evgevg13
1773565206
Жертвы ЕГ верстают статьи...
Ответить
odessakmv
1773642580
пару-тройку журнашлистов недоучек ЕГЭшкников бы вышывырнуть.....
Ответить
Терекфан
1773726635
РПЛ. «Балтика» вышвырнула ЦСКА из Солнечной системы в огромную черную дыру
Ответить
