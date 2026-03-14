РПЛ. «Балтика» вышвырнула ЦСКА из топ-4, победив в очном матче

«Балтика» на своем поле обыграла ЦСКА в 21-м туре чемпионата России.

Команда Андрея Талалаева одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Брайана Хиля на 63-й минуте.

Набрав три очка, калининградцы поднялись с пятого на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Они обошли как раз ЦСКА, который соответственно опустился на пятую строчку.

После 21 тура у «Балтики» 39 баллов, у ЦСКА – 36.