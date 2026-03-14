РПЛ. «Балтика» вышвырнула ЦСКА из топ-4, победив в очном матче

«Балтика» на своем поле обыграла ЦСКА в 21-м туре чемпионата России.
Команда Андрея Талалаева одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Брайана Хиля на 63-й минуте.
Набрав три очка, калининградцы поднялись с пятого на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Они обошли как раз ЦСКА, который соответственно опустился на пятую строчку.
После 21 тура у «Балтики» 39 баллов, у ЦСКА – 36.
Россия. Премьер-лига. 21 тур
Балтика - ЦСКА - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Б. Хиль, 63.
Источник: «Бомбардир»