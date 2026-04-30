«Зенит» уличили в том, что он ограбил ЦСКА

Футбольный деятель Тимур Лепсая оценил зимний обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе в обмен на Лусиано Гонду.

Он сделал одну голевую передачу в 12 матчах за сине-бело-голубых.

У Гонду 1 гол в РПЛ за ЦСКА.

«Очень круто смотрятся люди, принявшие решение поменять Дивеева на Гонду (смеeтся). Я говорил, что это суперневыгодная сделка для ЦСКА. Русских центральных защитников нету в природе, их нет, их очень мало.

Если ты согласен на иностранного нападающего, то есть тебе по лимиту возможно ставить иностранцев вперeд, а это, ну, логичное решение – иметь русскую защиту и иностранцы нападающие, гораздо проще иностранного нападающего найти, чем найти центрального защитника уровня ЦСКА или «Зенита» с русским паспортом. Это же слепому очевидно. Просто это ограбление века», – сказал Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».