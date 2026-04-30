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«Зенит» уличили в том, что он ограбил ЦСКА

30 апреля, 23:39
12

Футбольный деятель Тимур Лепсая оценил зимний обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

  • 26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе в обмен на Лусиано Гонду.
  • Он сделал одну голевую передачу в 12 матчах за сине-бело-голубых.
  • У Гонду 1 гол в РПЛ за ЦСКА.

«Очень круто смотрятся люди, принявшие решение поменять Дивеева на Гонду (смеeтся). Я говорил, что это суперневыгодная сделка для ЦСКА. Русских центральных защитников нету в природе, их нет, их очень мало.

Если ты согласен на иностранного нападающего, то есть тебе по лимиту возможно ставить иностранцев вперeд, а это, ну, логичное решение – иметь русскую защиту и иностранцы нападающие, гораздо проще иностранного нападающего найти, чем найти центрального защитника уровня ЦСКА или «Зенита» с русским паспортом. Это же слепому очевидно. Просто это ограбление века», – сказал Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Комментарии (12)
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1777582249
А что делает этот футбольный деятель в системе футбола?
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Sancool
1777585819
в плане защитников ЦСКА даже есть какой-то позитив, молодые Россияне играют, набираются опыта и не проигрывают конкуренцию иностранцам. Это плюс на будущее. Сейчас у команды больше спад в нападении и полузащите. Игроки первой половины сезона которые делали результат очень молодые, и не тянут пока весь сезон. И проблема форварда в ЦСКА существует последние годы, надежда была на Лусиано.
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boris63
1777594141
Как обычно лишь бы, что нибудь ляпнуть.
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Бумбраш
1777601938
Расскажи как нам мил человек,как агенты клубы грабят?
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Прокс
1777613765
Комментарий скрыт модератором
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Красногвардейчик
1777620898
Да ни фига....из Дивеева защитник такой же, как из Гонду нападающий...татарин медленный и неповоротливый, единственный плюс, игра головой...так что никто не выиграл при обмене, шлак на шлак
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