Мостовой выявил в РПЛ двух «больных» тренеров

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал перепалку Владислава Радимова и главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Радимов брал интервью у Талалаева в прямом эфире матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика».

Эксперт обратился к главному тренеру «Балтики», назвав его «Андрюш».

Талалаев назвал слова Радимова «панибратством» и велел ему следить за языком.

«Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему сл всей официальностью. У Талалаева и Михаила Галактионова звездная болезнь. Им тяжело. Ведь «Википедию» их откроешь, а там похвастаться нечем. Остается скандалы устраивать. За таких, как я, карьера говорит. А у них...» – сказал Мостовой.