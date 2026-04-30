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Мостовой выявил в РПЛ двух «больных» тренеров

30 апреля, 22:56
15

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал перепалку Владислава Радимова и главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • Радимов брал интервью у Талалаева в прямом эфире матча 25-го тура РПЛ «Краснодар»«Балтика».
  • Эксперт обратился к главному тренеру «Балтики», назвав его «Андрюш».
  • Талалаев назвал слова Радимова «панибратством» и велел ему следить за языком.

«Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему сл всей официальностью. У Талалаева и Михаила Галактионова звездная болезнь. Им тяжело. Ведь «Википедию» их откроешь, а там похвастаться нечем. Остается скандалы устраивать. За таких, как я, карьера говорит. А у них...» – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив Галактионов Михаил Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (15)
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1777580767
Маленькая собачка-до старости Сашок.Безработный, с тренерской лицензией.Как на картине "Всё в прошлом" художника Василия Максимова.
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Cleaner
1777583039
Мостовой, ты НЕ ТРЕНЕР. По твоей порочной логике ты не имеешь права обсуждать настоящих ТРЕНЕРОВ! Карьера твоя закончилась двадцать с лишним лет назад. Сейчас ты просто тролль на Бомбардире.
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алдан2014
1777598369
Санёк,в конце всегда себя похвалит. Козырная фишка. А эти два ....даже писать не хочется
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Бумбраш
1777604382
Открываю википедию и достижений мостового-тренера не наблюдаю.может Википедия не та?
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slavа0508
1777613710
Смешно когда шизофреник . пытается другого в этом изобличить ...
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TOMSON
1777615551
Так и за них карьера говорит. Тренерская карьера. Мостовой стабильно забывает, что это совершенно другая карьера… Сколько было игроков? Сколько из них стали тренерами?
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prtcs
1777674169
Все хороши, когда молчат...
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БУНЯ
1777738789
Саньку корона видимо сильно мозг жмёт.
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