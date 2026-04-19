Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире: «Следи за языком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вновь попал в конфликтную ситуацию.
Талалев повздорил с бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым. Это случилось в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» во время матча «Краснодар» – «Балтика».
– Андрюш, смотри, у меня такой вопрос. Мы садимся в машину времени…
– Панибратство оставь себе, молодeжь. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.
– А как тебя, не знаю, по отчеству?
– Можешь просто Андрей обращаться, мне этого будет достаточно.
– А я как сказал?
– Но ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто и всe.
– У меня вопросов к тебе нет больше (смеeтся).
– Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было, последние 22 года уже нет.
Источник: «Матч ТВ»