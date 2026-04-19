Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире: «Следи за языком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вновь попал в конфликтную ситуацию.

Талалев повздорил с бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым. Это случилось в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» во время матча «Краснодар» – «Балтика».

– Андрюш, смотри, у меня такой вопрос. Мы садимся в машину времени…

– Панибратство оставь себе, молодeжь. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.

– А как тебя, не знаю, по отчеству?

– Можешь просто Андрей обращаться, мне этого будет достаточно.

– А я как сказал?

– Но ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто и всe.

– У меня вопросов к тебе нет больше (смеeтся).

– Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было, последние 22 года уже нет.