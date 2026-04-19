Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире: «Следи за языком»

Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире: «Следи за языком»

19 апреля, 20:34
30

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вновь попал в конфликтную ситуацию.

Талалев повздорил с бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым. Это случилось в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» во время матча «Краснодар»«Балтика».

– Андрюш, смотри, у меня такой вопрос. Мы садимся в машину времени…

– Панибратство оставь себе, молодeжь. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.

– А как тебя, не знаю, по отчеству?

– Можешь просто Андрей обращаться, мне этого будет достаточно.

– А я как сказал?

– Но ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто и всe.

– У меня вопросов к тебе нет больше (смеeтся).

– Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было, последние 22 года уже нет.

Еще по теме:
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1776624419
Талалаев - самовлюбленное трепло. В очередной раз доказал это
Ответить
Strig
1776624568
балалаев видимо возомнился как некий михал михалыч ....
Ответить
MrSmit
1776624874
Что один быдло, что второй.
Ответить
САНЁК17
1776625177
Барбос фас
Ответить
шахта Заполярная
1776625212
Чаще радимова осаживать нужно, может спеси поубавится. Талалаев какой бы не был, но он тренер, и поднял команду с первой лиги в пятерку. А радимов за что бы не взялся, как тренер, опускает команду лигой ниже.
Ответить
Бриг
1776626516
А кто постарше будет?
Ответить
evgevg13
1776645303
И в чём Талалаев не прав? Буланов(а), как истинный болотный его спровоцировал на все сто.
Ответить
alp
1776665633
талалай себе на скандалах авторитет зарабатывает. разница в возрасте кстати у них всего 3 года
Ответить
bashnat013
1776665886
Радимов просто на подсосе у Аршавина Семака и к
Ответить
Александр-Балашов-google
1776686183
Всех рассудит только клетка.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 