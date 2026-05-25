Угальде обматерил Литвинова после победы «Спартака» в Кубке России

Манфред Угальде очень грубо оскорбил Руслана Литвинова во время празднования победы «Спартака» в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.
Костариканец по-русски назвал своего одноклубника *** [членососом].
- Спартаковцы победили «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
- Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
- «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
Источник: «Mash на спорте»